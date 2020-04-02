Предприятия Роскосмоса разработали аппарат ИВЛ для новорожденных

Предприятия Роскосмоса разработали аппарат искусственной вентиляции легких с пневмоприводом и ручным управлением для спасения новорожденных, находящихся в состоянии апноэ или тяжелой дыхательной недостаточности в первые минуты жизни после родов. Одновременно разработан медицинский смеситель газов - для формирования кислородно-воздушной смеси с регулируемым процентным содержанием кислорода.

И аппарат ИВЛ, и смеситель, регистрация которых началась 19 февраля, могут применяться в роддомах, отделениях педиатрии и патологии новорожденных, перинатальных центрах.

Разработка как никогда актуальная. К сожалению, в мире коронавирус добирается уже до младенцев. Так, в СМИ сообщается о рождении зараженного ребенка от матери. А в США от новой инфекции погиб малыш, которому было всего шесть недель от роду.