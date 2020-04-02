Премьер Грузии: В стране настал этап быстрого распространения коронавируса

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране "настал этап быстрого распространения коронавируса". Об этом он сказал в эфире телеканала "Имеди".

По словам Гахарии, на настоящий момент в Грузии зафиксировано 117 заболевших и 23 вылечившихся, однако "нет никаких оснований для спокойствия и самодовольства". Как считает премьер, "происходящее - это война с невидимым противником, в которой ни у одной страны нет никаких шансов на победу, если не объединятся государственные институты и все население".

Он подчеркнул, что Грузию "ждет очень тяжелый месяц".

Страна, отметил Гахария, входит в этап быстрого распространения коронавируса, поскольку уже отмечены случаи, когда инфекция передавалась бесконтрольно.

Экспериментальная тактика борьбы, по словам премьера, включает в себя введение всеобщего карантина и комендантского часа, открытие горячей телефонной линии, по которой любой человек, подозревающий у себя коронавирус, может получить консультацию. Кроме того, в стране создаются клиники быстрого реагирования, в которых врачи будут решать, отправлять больного в стационар или нет. При этом, по словам премьера, 80 процентов заболевших переносят вирус достаточно легко.