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02.04.2020 08:50
Рубрика: В мире

Президент Филиппин пригрозил расстрелом нарушителям карантина

Текст: Максим Макарычев

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей мер социального дистанцирования в рамках борьбы с распространением коронавируса, что к ним может быть применено самое строгое наказание - расстрел. Глава государства также заявил о недопустимости жестокого обращения с медицинскими работниками, которое будет рассматриваться правоохранительными органами страны как серьезное преступление. Правда, шеф национальной полиции Филиппин заявил в четверг, что не собирается никого расстреливать.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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В своем телевизионном обращении Дутерте сказал, что вопрос соблюдения домашних карантинных мер является жизненно важным, поскольку власти пытаются замедлить пандемию и избавить хрупкую систему здравоохранения страны от перегрузки.

"Становится хуже. Поэтому я еще раз говорю вам о серьезности проблемы и о том, что вы должны понять ее. Мои приказы полиции и военным: если есть проблемы, и есть случай, когда они сопротивляются, и ваша жизнь в опасности, застрелите их", - эмоционально заявил Дутерте.

Его комментарии появились после сообщений в СМИ о беспорядках и нескольких арестах в среду среди жителей бедного района Манилы, которые протестовали против недостаточной, на их взгляд, государственной продовольственной помощи.

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Одновременно на Филиппинах растет возмущение в медицинском сообществе по поводу участившихся случаев насилия в отношении работников медицинских учреждений со стороны ряда разъяренных пациентов. На Филиппинах зарегистрировано 96 случаев смерти от коронавируса и 2 311 подтвержденных случаев заражения.

Оппоненты критикуют Дутерте за его жесткую риторику и обвиняют его в призыве к насилию, о чем свидетельствует война главы государства с наркодилерами, во время которой полиция и некие эскадроны смерти, о которых сообщали западные медиа, якобы убили тысячи людей, обвиняемых в использовании или продаже наркотиков. В полиции заявляют, что ее действия во время антинаркотической кампании были законными.

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