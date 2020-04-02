Профессор объяснил, влияет ли курение на риск заражения коронавирусом

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи при UNSW в Сиднее и профессор Школы общественного здравоохранения и общественной медицины UNSW Фредди Ситас объяснил, что курение крайне плохо влияет на клетки легких. В результате люди с вредной привычной становятся более подверженными инфекционным респираторным заболеваниям, в том числе, пневмонии.

- Из-за сигаретного дыма нарушается работа ресничек в легких, которые очищают орган от инородных тел. Поэтому курильщики чаще страдают от респираторных инфекций и простудных заболеваний, чем некурящие. Это относится и к респираторно-синцитиальным вирусам, которые вызывают инфекции легких и дыхательных путей. Их скорость передачи выше у курильщиков, чем у свободных от вредной привычки, - пояснил профессор.

Кроме того, специалисты считают, что курильщики подвергаются большему риску развития осложнений в результате COVID-19. Но пока исследований, подтверждающих эту связь, нет.

Известно, что гипертония и диабет являются более частыми причинами тяжелого течения вирусной инфекции, чем хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Такие данные предоставил Центр по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) в Китае.