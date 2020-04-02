Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

До конца апреля будет продлен режим нерабочих дней с сохранением зарплат из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент в обращении к гражданам. При этом с учетом развития ситуации этот период может быть сокращен.

"Мною принято решение - продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно​​​. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы", - заявил глава государства.

По-прежнему, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - пояснил Владимир Путин.