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02.04.2020 17:21
Рубрика: Власть

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Текст: Кира Латухина
До конца апреля будет продлен режим нерабочих дней с сохранением зарплат из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент в обращении к гражданам. При этом с учетом развития ситуации этот период может быть сокращен.

"Мною принято решение - продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно​​​. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы", - заявил глава государства.

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По-прежнему, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", - пояснил Владимир Путин.

Путин: Регионы получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин сообщил, что даст дополнительные полномочия губернаторам, чтобы они самостоятельно принимали решения о мерах борьбы с распространением коронавируса, исходя их ситуации в регионах.

В телеобращении к гражданам России он подчеркнул важность точеных мер, учитывающих особенности ситуации на местах.

Фото: скриншот с vesti.ru
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

"В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия", - сообщил Путин. До конца текущей недели губернаторы должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

"То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения продолжат работу. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, школ, вузов, регионы будут обязаны согласовывать такое решение с правительством РФ.

Президент призвал власти субъектов работать в тесном контакте с координационным советом при правительстве РФ и согласовывать свои действия с санитарно-эпидемиологическими службами.

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