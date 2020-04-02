Путин: Регионы получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что даст дополнительные полномочия губернаторам, чтобы они самостоятельно принимали решения о мерах борьбы с распространением коронавируса, исходя их ситуации в регионах.

В телеобращении к гражданам России он подчеркнул важность точеных мер, учитывающих особенности ситуации на местах.

"В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия", - сообщил Путин. До конца текущей недели губернаторы должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

"То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

Органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения продолжат работу. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, школ, вузов, регионы будут обязаны согласовывать такое решение с правительством РФ.

Президент призвал власти субъектов работать в тесном контакте с координационным советом при правительстве РФ и согласовывать свои действия с санитарно-эпидемиологическими службами.