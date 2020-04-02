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02.04.2020 17:41
Рубрика: Власть

Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Глава государства установил с 4 по 30 апреля включительно нерабочие дни с сохранением зарплаты.

Главам регионов поручено исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 разработать и реализовать комплекс ограничительных и иных мероприятий. В первую очередь, определить в границах региона территории, где будут реализованы мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. Там должна быть приостановлена или ограничена деятельность отдельных организаций независимо от формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, и установлен особый порядок передвижения граждан и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Президент указал, что ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока (с 4 по 30 апреля включительно).

Указ не распространяется на целый ряд организаций (работодателей и их работников): непрерывно действующие; медицинские и аптечные; обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь по расчетам и платежам); иные организации, определенные решениями региональных властей.

Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с правительством.

Федеральные госорганы, органы управления государственными внебюджетными фондами должны определить численность госслужащих, работников, обеспечивающих их функционирование с 4 по 30 апреля. То же самое, соответственно, относится и к региональным и муниципальным властям, а также - к организациям, производящим и выпускающим СМИ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Распространение коронавируса COVID-19

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