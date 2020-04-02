Работодатели отчитаются в режиме онлайн

С апреля взаимодействовать с центрами занятости работодатели будут удаленно. Теперь сведения об изменении оргаштатной структуры предприятий должны направляться только онлайн через портал "Работа в России", - сообщает Минтруд РФ. Новая форма отчетности обязательна для всех работодателей страны. Для работы в новой системе им понадобится только доступ к сети Интернет и наличие электронно-цифровой подписи.

"Впервые реализован унифицированный инструмент сбора информации. В режиме онлайн мы можем проследить, как меняются планы предприятий: сколько работников переведены на удаленную занятость, сколько человек работают в измененных условиях - по сокращенному графику, каков уровень задолженности по зарплате", - отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он также пояснил, что в связи с карантинными мерами ужесточен контроль за работодателями, поэтому традиционные отчеты стали информативнее: например, в них нужно будет указывать количество сотрудников, переведенных на удаленную работу или неполный рабочий день, сообщать ряд других сведений. Онлайн-формат позволит ускорить сбор данных, считает министр.

В пресс-службе министерства рассказали, что данное нововведение актуально не только в период проведения антикоронавирусной компании, в настоящее время создается единая база данных о вакансиях в стране на портале "Работа в России". "По мере того, как кадровые службы организаций и предприятий начнут регистрироваться на портале и работать с ним, будет возрастать и интенсивность использования портала "Работа в России" именно для подбора сотрудников", - говорится в пресс-релизе.

Новая форма отчетности позволит Минтруду и региональным центрам занятости мониторить ситуацию на рынке труда, использовать big-data для анализа ситуации и оперативно принимать меры по поддержке занятости населения.