Новости

Коронавирус может помешать Абэ посетить Москву в мае 09:30
Во Владивостоке преподаватели моды приступили к шитью марлевых масок 09:30
В Перми от коронавируса умер второй человек 09:28
В Солнечном районе Хабаровского края введен противопожарный режим 09:27
В Челябинской области повысят оклады медикам, работающим с COVID-19 09:27
Нового руководителя омского здравоохранения нашли в Москве 09:26
8 тысяч вызовов на дом в день обслуживают врачи московских поликлиник 09:21
Перепись населения перенесут на следующий год 09:15
В Благовещенске записали песню о карантине на мобильные телефоны 09:14
Жительницу Сахалина оштрафовали за фейк о коронавирусе 09:11
В Челябинской области усилено полицейское патрулирование 09:10
"Внедорожник из прошлого века". Немцы оценили спецверсию УАЗ "Хантер" 09:01
Офтальмологи рекомендуют на время эпидемии отказаться от контактных линз 08:55
США эвакуируют дипломатов из разных стран мира из-за коронавируса 08:55
Президент Филиппин пригрозил расстрелом нарушителям карантина 08:50
Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год 08:50
В Прикамье выписали первого выздоровевшего от коронавируса пациента 08:49
Жительница Кузбасса "заразила" знакомую коронавирусом из мести 08:48
Магистральный кабель "Ростелекома" в Якутии был пробит из ружья 08:34
Некоторые особенности секретного бомбардировщика B-21 раскрыли в США 08:32
Профессор объяснил, влияет ли курение на риск заражения коронавирусом 08:30
В США изобрели велосипед со складными колесами 08:25
На Сахалин доставят миллион медицинских масок 08:25
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии 08:10
Можно ли оспорить штраф за выезд на встречку без разметки 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 09:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

8 тысяч вызовов на дом в день обслуживают врачи московских поликлиник

Текст: Любовь Проценко

8 тысяч вызовов на дом в день обслуживают врачи московских поликлиник. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что городские поликлиники направлены сейчас прежде всего на оказание медицинской помощи на дому. С этой целью они усилили выездную службу.

- В условиях, когда в городе высок риск распространения новой коронавирусной инфекции, мы ориентируем поликлиническое звено на оказание медицинской помощи пациентам на дому. К работе поликлиник дополнительно привлечены ординаторы. С начала марта врачи выездных бригад взрослых поликлиник в среднем в день обслуживают почти 8 тысяч вызовов на дому. Особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, горожанам старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями, - рассказала вице-мэр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Врачи и медсестры больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, регулярно сдают тесты на COVID-19

Вызов врача на дом помогает избежать заражения людей в транспорте и поликлинике. Вызывая врача, отметила Ракова, важно сообщить, если у вас недавно была поездка в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу или контакты с людьми, прибывшими оттуда или о контакте с больным новым коронавирусной инфекцией.

Врач осмотрит больного и, если это необходимо, назначит взятие анализа на коронавирус, а так же составит программу лечения. Все сотрудники выездной службы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве советует воздержаться от визитов в поликлиники без крайней необходимости. При симптомах заболеваний и состояниях, требующих помощи врача, лучше всего вызвать его на дом. К взрослым придет врач-терапевт либо врач общей практики, к детям - педиатр.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
К ответственности за нарушения самоизоляции привлечены 1250 россиян
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно