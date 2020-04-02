8 тысяч вызовов на дом в день обслуживают врачи московских поликлиник. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что городские поликлиники направлены сейчас прежде всего на оказание медицинской помощи на дому. С этой целью они усилили выездную службу.

- В условиях, когда в городе высок риск распространения новой коронавирусной инфекции, мы ориентируем поликлиническое звено на оказание медицинской помощи пациентам на дому. К работе поликлиник дополнительно привлечены ординаторы. С начала марта врачи выездных бригад взрослых поликлиник в среднем в день обслуживают почти 8 тысяч вызовов на дому. Особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, горожанам старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями, - рассказала вице-мэр.

Вызов врача на дом помогает избежать заражения людей в транспорте и поликлинике. Вызывая врача, отметила Ракова, важно сообщить, если у вас недавно была поездка в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу или контакты с людьми, прибывшими оттуда или о контакте с больным новым коронавирусной инфекцией.

Врач осмотрит больного и, если это необходимо, назначит взятие анализа на коронавирус, а так же составит программу лечения. Все сотрудники выездной службы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве советует воздержаться от визитов в поликлиники без крайней необходимости. При симптомах заболеваний и состояниях, требующих помощи врача, лучше всего вызвать его на дом. К взрослым придет врач-терапевт либо врач общей практики, к детям - педиатр.