Главврач больницы в Коммунарке пригласил врачей и лаборантов на работу

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что для работы в диагностической лаборатории требуются врачи и лаборанты. Об этом он написал на своей странице в FB.

Несколько дней назад в Коммунарке, которая принимает больных с подозрением на COVID-19, открылась диагностическая лаборатория, в которой выполняются анализы для подтверждения диагноза COVID-19.

"Уважаемые коллеги! Нам в команду требуются врачи и лаборанты для ПЦР-диагностики. Звоните по общему номеру +7 495 744 07 03 или +7 968 921 40 23 ", - написал сегодня Денис Проценко.