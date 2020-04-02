Главврач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах с COVID-19

Сейчас в столичной 40-й больнице в Коммунарке состоит на лечении 325 больных. За сутки поступило 52 пациента, 33 выписали в связи с выздоровлением. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач Денис Проценко.

Больных с подтвержденным COVID 159, в реанимации находится 26 пациентов, в том числе на ИВЛ семеро.

Исходя из ежедневной статистики, которая публикуется с 2 марта, в Коммунарку за последний месяц поступили около 1000 заболевших и с подозрением на коронавирусную инфекцию, за это же время 650 человек выписаны.

В последние два дня заметно выросло количество пациентов с подтвержденным COVID - со 124 31 марта до 263 на сегодняшний день. Это связано с выросшей скоростью тестирования - в больнице работает собственная лаборатория, диагностирующая COVID.