Губернатор Подмосковья продлил ограничительные меры до 1 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе к коронавирусной инфекцией. Согласно документу, все ранее введенные ограничения продлеваются до 1 мая.

Соблюдение режима самоизоляции жителями Подмосковья, у которых уже диагностирован COVID-19, а также всех проживающих вместе с ними граждан, будет контролироваться с помощью современных технологий.

Кроме того, расширен круг лиц, которым за счет бюджета МО должны обязательно сделать тест на коронавирус. Это все, кто контактировал с больными, все, кому поставлен диагноз "внебольничная пневмония", люди старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания, врачи и другой медперсонал, работающие с больными, и лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания - в кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН.