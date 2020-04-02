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02.04.2020 18:39
Проект: В регионах

Юные нововоронежцы стали победителями международного фотоконкурса

Трое подростков из Нововоронежа вошли в число 48 победителей IV Международного конкурса детских фотографий "В объятиях природы", организовали который Фонд "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" ("АТР АЭС"), Концерн "Росэнергоатом" и венгерская АЭС "Пакш".

В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в городах расположения атомных станций России, Венгрии и Беларуси: Балаково, Билибино, Волгодонск, Герьен, Десногорск, Дубовский район, Заречный, Курчатов, Нововоронеж, Обнинск, Островец, Пакш, Певек, Полярные Зори, Тамаши, Рославль, Сосновый Бор, Удомля.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место - Дмитрий Марышев, 2 место - Софья Повеквечных, 3 место - Виктория Жукова.

Фото: Нововоронежская АЭС
Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС остановлен на ремонт

По условиям конкурса, авторы фотоснимков, занявших 1 и 2 места, отправятся на международный детский экологический форум в Беларуси, организатором которого выступит Концерн "Росэнергоатом". Участников ждет насыщенная культурная программа, знакомство с природой Республики Беларусь, мастер-классы от знаменитых венгерских и российских фотохудожников, включая родоначальника конкурса Балинта Винце.

"Интерес подрастающего поколения к фотоконкурсу растет с каждым годом. В 2017 году на суд жюри поступили только 55 фотографий, в 2018 г. - 99, в 2019 г. - 117. А в 2020 году ¬- 160! Как всегда, нам было нелегко выбрать лучшие фотографии: в каждой из них чувствуется любовь к природе, чуткое отношение к окружающему миру", - отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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