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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вирус жадности

Как мошенники наживаются на пандемии
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
В Москве появились мошенники, которые наживаются на страхе горожан. В соцсетях рассказывают о нескольких популярных сценариях обмана. На северо-востоке к женщине, выгуливавшей пса, подошли двое в форме "охранников". Они потребовали спецпропуск, которого у дамы с собакой не было и быть не могло. "Секьюрити" предложили "решить вопрос" за тысячу рублей. И женщина в страхе отдала их, чтобы не ехать в отделение.

"Правило, особое для этого периода - ничего не решать сиюминутно. Паника - плохой советчик", - прокомментировала "РГ" юрист "Единого центра защиты" Снежана Нечохина. Стоило хотя бы попросить документы у уличных охранников. Однако "пан" взял верх - и тысяча рублей уплыла в чужой карман.

В Казани появились мошенники, продающие "тесты" на COVID-19

Соцсети также сообщают, что к горожанам обращаются якобы представители авиакомпаний. Они просят данные банковских карт. Мол, туда они перечислят деньги за уже оплаченный, но отмененный рейс. По аналогичной схеме действуют мнимые сотрудники банков. Эти негодяи обещают перевести выплаты для пенсионеров. "Если звонит "сотрудник банка", не стесняйтесь, перезвоните в это кредитное учреждение. Или уточните через личный кабинет и форму обратной связи ту информацию, которую вам сообщили", - отметила собеседница "РГ". То есть меры предосторожности в принципе те же, что и в обычных, "невирусных", условиях. Однако именно сейчас юристы советуют усилить бдительность и взять на раздумье больше времени, прежде чем что-то купить, оплатить или решить.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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