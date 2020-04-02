Как помочь пенсионерам на самоизоляции

В отряде "народных" помощников ждут всех. Чтобы присоединиться, нужно оставить на сайте заявку и дождаться ответного письма. С волонтером свяжется координатор и уточнит, в каком округе города удобнее вершить добрые дела. Ему назначат дату, время и место инструктажа. На очной встрече у добровольца проверят состояние здоровья, а затем проведут обучение.

Каждый помощник получит защитные маски и антисептики. А еще индивидуальный номер. Увидев его, пенсионер сможет убедиться, что перед ним тот, кого он ждет. Волонтеры в основном будут ходить в магазины и аптеки, покупая лекарства, продукты, выгуливать собак, выносить мусор. На этом же сайте можно найти отличные дистанционные курсы, виртуальные экскурсии, лекции, онлайн-тренировки и мастер-классы. Каждый желающий житель города вправе предложить свои собственные идеи для нескучного карантина. Если же помощь нужна вам самим, то звоните на номер "горячей линии": 8-800-200-34-11.