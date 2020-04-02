Март в Москве побил несколько температурных рекордов

Минувший март в Москве по теплу оказался на втором месте за всю летопись метеонаблюдений. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Росгидромета.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура воздуха в столице на 5,9 градуса превысила норму.

"Опередил март 2020 года только его собрат 2007 года, когда отклонения составили 6,6 градуса, - пояснили в пресс-службе. - По температуре мартовская погода чаще напоминала апрельскую. А рекорды были поставлены шесть раз: 7, 8, 9, 26, 27 и 28 марта. При этом 6 марта абсолютный максимум 1995 года был повторен. К слову март 2007 года поставил семь рекордов, из них три в этом году были побиты".

Снежный покров в городе сошел к 18 марта, а вернулся 30 марта. И в последний день месяца высота сугробов достигала 3 см. Самые холодные дни выпали на 30 и 31 марта. Так, 31 марта среднесуточная температура воздуха составила -3,4 градуса, что ниже нормы на 4,2 градуса. Такие морозы редко отмечались даже минувшей зимой.

Что касается осадков, то, по данным станции ВДНХ, выпало 50,6 мм осадков. Это около 1,5 мартовской нормы.