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02.04.2020 16:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Могли заразиться от врача. В ивановской больнице выявили 9 случаев COVID-19

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Вернувшийся из-за границы врач-нейрохирург ивановской областной больницы предположительно заразил коронавирусом не менее девяти человек.

Фото: Костромская областная Дума
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В Ивановской области увеличилось количество зараженных Сovid-19. По данным облправительства, в регионе официально зарегистрированы уже 11 случаев новой коронавирусной инфекции. Один пациент поправился и вышел из больницы. За последние сутки появилось еще девять положительных экспресс-тестов на коронавирус, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.

- Хотел бы несколько слов сказать по девяти положительным экспресс-тестам. Эти пациенты и часть предыдущих - из круга контактов врача-нейрохирурга из областной больницы, - отметил директор департамента здравоохранения Артур Фокин.

По его словам, все контактировавшие с врачом были изолированы и помещены в Первую городскую клиническую больницу. Из-за того, что в областной больнице было получено много положительных экспресс-тестов, региональные власти решили по максимуму перевести пациентов из этого лечебного учреждения в другие больницы города. Сейчас больница работает в ограниченном режиме. В течение нескольких суток там проведут полную дезинфекцию во всех корпусах. Только после этого клиника возобновит работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что врач-нейрохирург, заразившийся коронавирусом, вернулся из зарубежной поездки в ОАЭ до того, как Роспотребнадзор признал ситуацию неблагополучной и ввел строгие ограничительные меры и обязательный 14-дневный карантин. Врач своевременно уведомил Роспотребнадзор о своем возвращении из-за границы и получил разрешение выйти на работу. После того, как медик и несколько человек из его окружения заболели, в руководстве регионального управления Роспотребнадзора произошли кадровые перестановки.

Фото: Ювелирный бренд Dr.Vorobev
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В депздраве отметили, что заболевший - "талантливый врач, который за время своей работы спас не один десяток жизней". Сейчас он уже идет на поправку. Как только второй проверочный тест на коронавирус подтвердит, что он здоров, его выпишут, и он вернется к работе.

Сейчас, по данным властей, в регионе насчитывается 26 пациентов, которых лечат как коронавирусных больных: десять из них с подтвержденным диагнозом и 16 - с положительными экспресс-тестами.

В регионе объявлен режим строгой самоизоляции. С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. Исследование выполнено у 563 человек, в том числе за последние сутки у 11. Все результаты отрицательные. Всего под наблюдением врачей с 29 января находились 2510 человек. За сутки под наблюдение взяты 253 человека, 1382 человека по истечении 14 дневного карантина выписаны, в том числе за сутки - 239 человек. Под наблюдением остаются 1128 человек с разными сроками окончания карантина.

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