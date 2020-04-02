Мошенники продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств

Новости

В опустевший из-за карантина центр Рима пришли дикие животные 23:21
Патриарх Кирилл объявит формат проведения служб на Страстной неделе 23:20
Ученые: Каждый десятый заражается от того, кто не знает о том, что болен 23:13
Источник: Клубы РПЛ поднимут вопрос о сокращении зарплат игрокам на год 23:01
Финансовый университет призывает преподавателей сократить летний отпуск 22:55
Крымчанам разрешили ездить к пожилым и больным в период самоизоляции 22:53
Из-за коронавируса Польша запретила вывозить 858 видов товаров 22:36
К середине апреля в России будут выпускать 4 млн масок в сутки 22:33
Преподавателей вузов призвали остаться на рабочих местах в июле 22:24
Нурмагомедов готов встретиться с Фергюсоном в августе или сентябре 22:16
Песков объяснил решение дать регионам полномочия по режиму нерабочих дней 22:12
Француза приговорили к году тюрьмы за нелегальную перепродажу масок 22:11
США разработали план по урегулированию конфликта в Венесуэле в контакте с Гуайдо 22:10
В Эквадоре родственники оставляют тела погибших прямо на улице 22:03
Южноуральцам окажут помощь после продления "каникул" из-за COVID-19 22:02
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек 21:58
В столице скончался 39-летний пациент с коронавирусом 21:41
Демпартия из-за COVID-19 отложила назначение кандидата в президенты США 21:38
В Петербурге частные клиники попросили поделиться аппаратами ИВЛ 21:16
В Подмосковье больных коронавирусом обязали указывать свою геолокацию 21:09
Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов 21:07
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус 21:01
Число жертв коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек 21:00
Минздрав Крыма объявил набор волонтеров-медиков и добровольцев 20:45
На Дону ГИБДД выявляет водителей, нарушивших режим самоизоляции 20:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 22:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обманывали по звонку

Мошенники продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8126)
Сразу в пяти регионах обосновалась организованная группа мошенников, обманывавшая пожилых людей. Аферисты из Москвы, Подмосковья, Марий Эл, Чувашии и Ростовской области спекулировали на здоровье пенсионеров.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники действовали дистанционно. Злоумышленники звонили москвичам из разных городов страны и представлялись работниками городских поликлиник. Они сообщали, что, согласно полученным результатам анализов, у пенсионеров выявлены серьезные проблемы со здоровьем и им необходимо срочно приобрести дорогостоящие медицинские препараты, которые якобы помогут в лечении. Разумеется, опасаясь за свое здоровье, люди соглашались на покупку.

Как мошенники в Москве наживаются на пандемии

К ним приезжали курьеры и привозили упаковки с продукцией. Покупатели обнаруживали, что под видом лекарств приобрели биодобавки. Сотрудники уголовного розыска пяти регионов нашли и задержали семерых участников этой группы - двоих предполагаемых организаторов, координаторов и курьеров.

Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЦФО Московская область ПФО Марий Эл ПФО Чувашская республика ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана