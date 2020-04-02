Мошенники продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств

Сразу в пяти регионах обосновалась организованная группа мошенников, обманывавшая пожилых людей. Аферисты из Москвы, Подмосковья, Марий Эл, Чувашии и Ростовской области спекулировали на здоровье пенсионеров.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники действовали дистанционно. Злоумышленники звонили москвичам из разных городов страны и представлялись работниками городских поликлиник. Они сообщали, что, согласно полученным результатам анализов, у пенсионеров выявлены серьезные проблемы со здоровьем и им необходимо срочно приобрести дорогостоящие медицинские препараты, которые якобы помогут в лечении. Разумеется, опасаясь за свое здоровье, люди соглашались на покупку.

К ним приезжали курьеры и привозили упаковки с продукцией. Покупатели обнаруживали, что под видом лекарств приобрели биодобавки. Сотрудники уголовного розыска пяти регионов нашли и задержали семерых участников этой группы - двоих предполагаемых организаторов, координаторов и курьеров.