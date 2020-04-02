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02.04.2020 00:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дело за малым

Москва ввела новые меры поддержки бизнеса
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Столичные власти в среду утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, он призван уберечь предпринимателей от разорения, помочь сохранить рабочие места и пережить пандемию коронавируса. Прежде всего поддержку получат малые и средние предприятия самых пострадавших отраслей.

В новом пакете шесть направлений, утвержденных мэром Сергеем Собяниным. Получать субсидии при покупке нового оборудования теперь смогут гостиницы и резиденты Московского инновационного кластера, а не только резиденты технопарков. При покупке импортного оборудования отели и участники кластера смогут вернуть в виде субсидий до четверти затрат, а при покупке российской техники - до 35%. В случае приобретения оборудования в кредит город частично компенсирует процентную ставку, а при работе с лизингом вернет часть платежей. Поддержку смогут получить компании, занятые в промышленности, науке и ИТ. Стать частью кластера можно, зарегистрировавшись на i.moscow. Власти также предусмотрели возможность заявить получение компенсации на технику, купленную за последний год.

Фото: РИА Новости
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Расширена и поддержку франчайзинговых предпринимателей. За возможность использования бренда и его технологий они регулярно вносят платежи. Теперь на их покрытие они смогут получить субсидии. Можно будет привлечь их для расчетов за коммунальные услуги. Еще одна мера поможет выжить ресторанам, работающим сейчас на доставку. Город впервые готов вернуть им до половины расходов на продвижение на интернет-площадках и оплату сервисов доставки. То же касается и комиссий интернет-магазинов, где предприниматели могут продавать свои товары. Суммарно до конца года малый и средний бизнес сможет получить от города в качестве компенсации на эти цели до 700 тысяч рублей.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, новые виды поддержки предусмотрены и для бизнеса, занятого в других сферах. "Экспортеры смогут получить кэшбэк 10% от выручки и компенсировать часть расходов на адаптацию продукции для зарубежных рынков, - рассказал он "РГ". - Добавилась субсидия и для кредитных организаций. Банки могут снизить процентную ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса до 8%, что вдвое ниже среднерыночного показателя".

Напомню, 24 марта московские власти приняли первый пакет мер поддержки бизнеса - он продлил сроки уплаты некоторых налогов, а также предоставил арендные каникулы многим компаниям. "Все это позволит снизить риски банкротства и продолжить деятельность", - прокомментировали "РГ" в общественной организации "Деловая Россия". В то же время там считают необходимым ввести и ряд других инструментов финансовой поддержки бизнеса.

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