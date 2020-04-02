Московский онкологический институт им. Герцена принимает в обычном режиме

"НМИЦ радиологии и его филиалы продолжают работу в штатном режиме и мы поможем всем, обратившимся к нам, без исключения". Такое сообщение сделал сегодня генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени Герцена Андрей Каприн.

В Онкоцентре открыта круглосуточная бесплатная горячая линия для пациентов, их родных и близких. За неделю после ее открытия на нее поступило более пяти тысяч обращений. В режиме реального времени 30 специалистов Московского онкологического института имени П.А. Герцена консультируют по вопросам диагностики и лечения злокачественных заболеваний в период эпидемии коронавируса.

- Чаще всего нас спрашивают, можно ли прерывать назначенное онколечение во время эпидемии, будет ли достаточно выписанных лекарств для химиотерапии, что делать, если все же появились симптомы ОРВИ - продолжать лечение, или нет. И что делать, если в клинике по месту жительства закрыли отделение или вообще отказали в помощи онкобольным, - пояснил Андрей Каприн. - Мы стараемся помочь каждому обратившемуся и буквально в индивидуальном порядке разрешать вопросы наших пациентов. Хочу еще раз обратиться ко всем пациентам: не волнуйтесь! НМИЦ радиологии и его филиалы продолжают работу в штатном режиме. И мы поможем всем обратившимся без исключения. Призываю вас не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации".

Телефон кол-центра, где пациенты могут проверить свою запись или записаться на прием: 8 495 150 11 22.