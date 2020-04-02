Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в проведении тестов на коронавирус

Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией "Гемотест" на выполнение исследований на коронавирусную инфекцию для медицинских организаций города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Мы заключили соглашение с лабораторией "Гемотест", по которому частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей. Совместно уже проводится более 10 тысяч исследований в сутки.

В соглашении говорится, что лаборатория "Гемотест" должна вносить результаты анализов в единую информационную систему - реестр направлений и учет результатов исследований на коронавирус.