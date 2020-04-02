На свалке под Костромой нашли убитого младенца

В Галичском районе Костромской области на полигоне бытовых отходов нашли тело младенца с признаками насильственной смерти, сообщает региональное Следственное управление СК.

По данным следствия, страшную находку обнаружили вечером 1 апреля на территории полигона бытовых отходов, расположенного на 3 километре автодороги Степаново - Круссаново Галичского района Костромской области.

- Обнаружено тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Костромской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, - сообщили в СК.

По факту обнаружения тела девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства совершенного преступления и ведут розыск подозреваемых.