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02.04.2020 12:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Онкоцентр Блохина ограничил прием пациентов из-за COVID-19 у сотрудника

Текст: Ирина Невинная
С сегодняшнего дня НМИЦ им. Н.Н. Блохина приостановил госпитализацию первичных пациентов в отделение. Сотрудники переведены в режим карантина и проходят тестирование на COVID-19, подтвердили "РГ" в пресс-службе НМИЦ. Это связано с положительным результатом тестирования на новую коронавирусную инфекцию одного из сотрудников медучреждения.

1 апреля 2020 года Роспотребнадзор проинформировал руководство НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина о положительном тесте на Covid-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3. Сотрудник находится на больничном с 25 марта 2020 года, чувствует себя удовлетворительно, дыхательной недостаточности у него нет, уточнили в Онкоцентре.

После подтверждения положительного результата на тест в медучреждении были предприняты необходимые меры профилактики распространения инфекции: с сегодняшнего дня приостановлена госпитализация первичных пациентов в отделение, а сотрудники распущены на карантин, каждому будет проведен тест на COVID-19.

Пациенты, которые были госпитализированы ранее и проходят лечение в отделении химиотерапии № 3, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение. Необходимые лечебные процедуры выполняют сотрудники других отделений химиотерапии. "Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Их перемещение по Центру ограничено" - уточнили в Онкоцентре.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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C начала пандемии в Центре действуют все необходимые и беспрецедентные меры безопасности в точном соответствии с треблованиями Роспотребнадзора, отметили в НМИЦ.

• Отменены все массовые мероприятия - собрания, конференции, лекции для студентов.

• Сотрудники старше 65 лет переведены на работу из дома с сохранением заработной платы.

• На входе в здание всем входящим измеряют температуру. Сотрудники с повышенной температурой на рабочее место не допускаются.

• У пациентов консультативно-диагностического отделения (поликлиника) собирается расширенный эпиданамнез, включающий сбор данных о контактах с больными новой коронавирусной инфекцией и о посещении территорий, где зарегистрированы случаи заболевания.

Фото: iStock
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• На время карантина запрещен проход посетителей (родственников) к пациентам, находящимся на лечении в круглосуточном стационаре. Посещения разрешены только в особых случаях для родственников тяжелых больных и при принятии всех мер безопасности.

• Родителям пациентов НИИ детской онкологии и гематологии, находящимся с детьми в стационаре, запрещено покидать территорию НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

• Все помещения Центра убираются по дезинфекционному режиму. Поскольку вирусы более устойчивы, чем бактерии, концентрация дезсредств при обработке поверхностей увеличена в 3 раза, также увеличена кратность обработки поверхностей.

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