Почти половина среди новых заболевших коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет

В столице подтверждены 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. По его данным, в настоящее время зарегистрировано 2475 случаев коронавируса.

Около 46% заболевших - пожилые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65, еще около 15% - старше 65 лет. Причем 6% из них - старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших - дети. Всех заболевших и близко контактировавших с ними медики взяли под свое наблюдение.

Штаб напоминает о том, что с 30 марта в городе действует режим самоизоляции.

Покидать квартиру можно лишь в случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.