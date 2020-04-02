В Подмосковье в начале апреля откроют 7 инфекционных центров для пациентов с коронавирусной инфекцией. "У нас более 2,2 тысячи инфекционных коек, все они готовы к приему больных. Тем не менее мы открываем дополнительные центры еще на 1,5 тысячи коек. Они появятся в Подольске, Ступине, Талдоме, Егорьевске, Жуковском, Солнечногорске и Звенигороде", - сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье пока 119 больных - вроде бы и немного. Однако власти готовы к тому, что ситуация с распространением инфекции начнет развиваться быстро, как в Китае или Италии. Все центры, кроме Солнечногорского, создаются на базе действующих учреждений, которые перепрофилируют под инфекционный профиль. Их перестраивают - делают отдельные входы, монтируют автономную вентиляцию, оснащают обязательными аппаратами искусственной вентиляции легких. В Солнечногорской больнице места под отдельный медцентр не нашли, поэтому его организуют в здании бывшей воинской части.

"Задача, поставленная губернатором, - сдать эти объекты в короткие сроки", - говорит министр стройкомплекса области Владимир Локтев. Поэтому работы идут круглосуточно и, к примеру, в Звенигороде приступают к монтажу оборудования. Для центров область уже закупила 550 аппаратов ИВЛ. Необходимо еще 700, их купят в ближайшее время. Набирают пульмонологов, реаниматологов, средний и младший медперсонал. Всем медикам, работающим с коронавирусом, положена ежемесячная доплата. По 50 тысяч рублей получают врачи, по 30 тысяч медсестры и фельдшеры, по 10 тысяч - санитары. В день в регионе берут до двух тысяч проб на коронавирус, скоро мощность лабораторий удвоится.