Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить", - написал градоначальник на своем персональном сайте.

Он пообещал вернуться к вопросу введения пропусков при неблагоприятной ситуации по коронавирусу или же в случае многочисленных нарушений режима самоизоляции москвичами. Но выразил надежду, что не произойдет ни того, ни другого.