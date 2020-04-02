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02.04.2020 19:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Текст: Ирина Рыбникова
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить", - написал градоначальник на своем персональном сайте.

Он пообещал вернуться к вопросу введения пропусков при неблагоприятной ситуации по коронавирусу или же в случае многочисленных нарушений режима самоизоляции москвичами. Но выразил надежду, что не произойдет ни того, ни другого.

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