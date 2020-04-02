У одного из спортсменов на базе "Новогорск" выявлен коронавирус

Один из спортсменов, проходивших сборы на учебно-тренировочной базе в Новогорске, инфицирован коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил глава тренировочной базы Николай Доморацкий.

"Это один спортсмен. Все, сборы закрыты", - сказал Доморацкий.

Чуть позже главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что команда покинула сбор, начавшийся три дня назад в Новогорске.

"Наши девочки все были чистыми, ни у кого вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось", - подчеркнула Покровская.

Отметим, что на время карантина, связанного с пандемией коронавируса, на базе в Новогорске занимались 122 спортсмена.