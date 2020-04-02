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02.04.2020 12:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Белгороде объяснили цену на лимоны в 400 рублей

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В Белгороде пользователи соцсетей распространили фото ценников в супермаркетах: на фото видно, что цена на лимоны варьируется от 150 до 400 рублей за килограмм. На возмущенные комментарии пользователей отреагировали в областном управлении потребительского рынка. Его руководитель Владимир Зубов на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, объяснил, как сложились высокие цены не только на лимоны, но и на имбирь и на чеснок. Причина - в импортных поставках.

Фото: iStock
Цены на имбирь за три дня подскочили в три раза

- Лимоны - это биржевой товар, сети проторговывают лимоны через биржу два раза в неделю, - отметил чиновник. - На бирже и формируется цена с учетом спроса и предложения. И если предложения нет от поставщика, а спрос есть, идет рост стоимости. Кто больше заплатит, тот и покупает.

Владимир Зубов объяснил и "перекос" на ценниках: где-то лимоны продаются по старой цене в 150 рублей за килограмм. Пока граница с Китаем перекрыта - а эта страна была главным поставщиком лимонов и имбиря - поставки идут из Аргентины. В каких-то магазинах остались запасы из прошлых поставок, поэтому они и доторговывают ими, выставляя прежнюю цену.

- Однако я хочу сказать: не надо мотивировать жителей на покупку этих продуктов впрок, - отметил Зубов. - Спрос обычно пикообразный, и после повышения всегда очень быстро идет снижение.

По его словам, сейчас торговые сети ждут новых поставок из Аргентины, но, когда корабли прибудут, пройдут таможенные процедуры, а товар поступит на прилавки - цена на него может быть уже иной. Владимир Зубов также подчеркнул, что товары первой необходимости на полках магазинов есть, и роста цен на них не наблюдается.

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