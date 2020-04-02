В Ярославле задержали подозреваемых в массовом убийстве

В Ярославле задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек.

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 2 февраля 2020 года в частном доме на улице Посохова в Ярославле произошел пожар. На пепелище были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины с признаками насильственной смерти.

- По факту произошедшего следственными органами СК РФ было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, - рассказал официальный представитель ведомства Евгений Сучков.

В рамках расследования этого дела задержаны трое мужчин. Информацию об этих людях СК пока не разглашает в интересах следствия.