В Костроме родителей оштрафовали за гуляющих детей

Полиция в Костроме привлекла к административной ответственности родителей, которые отпустили своих детей гулять на улицу во время режима обязательной самоизоляции.

Как рассказали в региональном УМВД, выявить первых троих праздно прогуливающихся 14-летних школьников полицейским удалось во время патрулирования улиц областного центра.

В разговорах с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних подростки признались, что про режим самоизоляции знали и их родители, но они не посчитали опасность распространения инфекции достаточным основанием, чтобы оставить детей сидеть дома.

- Нарушители были доставлены в пункт полиции, где и дождались своих родственников. Сотрудники полиции провели с семьями разъяснительную беседу и составили административные протоколы по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию, что повлечет за собой штрафные санкции для родителей и постановку на учет для несовершеннолетних, - пояснили в УМВД.

За нарушение закона родителей могут оштрафовать на сумму до 500 рублей.

Режим обязательной самоизоляции в Костромской области был введен постановлением губернатора с 1 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Жителям без крайней необходимости запрещено покидать дома. Исключение составляют походы в аптеку и ближайший магазин, вынос мусора, выгул собак и поездки на работу на предприятия, которые не могут быть переведены в дистанционный режим.

По данным властей, сегодня диагноз подтвержден у двоих детей и одной пожилой женщины, которая госпитализирована в тяжелом состоянии в костромскую больницу и подключена к аппарату ИВЛ. Положительные экспресс-тесты еще семи человек, контактировавших с заболевшими, направлены на подтверждение в Москву.

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