В Костроме скончалась пациентка с подозрением на коронавирус

В Костроме зафиксирован первый смертельный случай у пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус. Семидесятилетняя женщина, находившаяся на ИВЛ, скончалась в стационаре 2 апреля.

Власти Костромской области сообщили о первом летальном случае у пациентки с положительным экспресс-тестом на коронавирус.

- Пожилая костромичка, госпитализированная с подозрением на коронавирус, умерла. Как прокомментировали врачи, у женщины были сопутствующие заболевания - гипертоничекая болезнь и ишемическая болезнь сердца. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия и дополнительных лабораторных исследований, - пояснили в администрации региона.

Костромскую пенсионерку госпитализировали в понедельник 30 марта. Ее состояние врачи оценили как тяжелое, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Взятый у нее экспресс-тест указал на наличие коронавируса. Для подтверждения диагноза материалы направили в специализированную лабораторию в Москву. Однако больная скончалась до того, как стали известны окончательные результаты проб.

После госпитализации пенсионерки Роспотребнадзор провел эпидрасследование и выявил тех, с кем контактировала больная. У всех них взяли первичные тест-пробы.

- Положительными пробы оказались у шести взрослых человек. Их биоматериалы для дополнительного исследования направлены в федеральный центр в Москву, - пояснили власти.

Сейчас трое из этой группы, находящиеся в группе риска по возрасту и наличию сопутствующих заболеваний, госпитализированы.