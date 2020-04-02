Минимизировать риск заражения коронавирусом позволит установка фудтраков - специальных автомобилей, в которых оборудована полноценная кухня для приготовления еды на вынос. Установить такие торговые пункты предлагается в Москве, сообщил общественный Уполномоченный по вопросам развития передвижной уличной торговли Рафаэль Хабиров.

По мнению председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексея Федорова, такие точки должны взять на себя роль мобильных пунктов выдачи заказов, сделанных онлайн. "Заказы принимаются на несколько дней вперед, поэтому идея актуальна. Люди смогут выйти из дома и сразу забрать пакеты, не стоя в очереди", - подчеркнул Алексей Федоров. При этом поступать в такие пункты должны не только продукты, но и все основные категории товаров, заказанные онлайн. Это и бытовая техника, и различные хозтовары, включая лампочки.

Как отметил председатель исполкома московского отделения Ассоциации юристов России, член правового совета штаба по защите бизнеса в Москве Дмитрий Кравченко, потребуется согласование с властями, заключение договора об аренде земли. Также нужно будет определить перечень точек, где такие пункты разместятся и какие товары в них представят. "Должны соблюдаться все требования, проводиться дезинфекция, кварцевание внутри, контроль за качеством продуктов", - подчеркнул Кравченко. Общаться продавцы с покупателями будут при помощи микрофонов, а расплачиваться картой. Рядом будет нанесена разметка, которая обеспечит безопасное расстояние между покупателями.