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02.04.2020 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В тверском детсаду не помогли сломавшей руку девочке

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери организована доследственная проверка после публикации в СМИ о сломавшей руку воспитаннице детского сада, которой воспитатель не оказала никакой помощи.

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В следственном управлении СК РФ по Тверской области рассказал, что речь идет о случае в детском саду Твери, имевшем место в марте. Шестилетняя девочка получила травму, когда заправляла свою кровать, расположенную на верхнем ярусе: ее нога соскользнула с выдвижной тумбы, ребенок упал на пол и сломал руку.

- Девочка пожаловалась воспитателю на боль, однако женщина не оказала ребенку первую помощь, не вызвала врачей, не позвонила родителям, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что девочка терпела боль больше двух часов, пока за ней вечером не пришла мама и не отвела ребенка к врачу.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего следователь Заволжского межрайонного следственного отдела Твери организовал проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в региональном СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь

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