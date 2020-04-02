В тверском детсаду не помогли сломавшей руку девочке

В Твери организована доследственная проверка после публикации в СМИ о сломавшей руку воспитаннице детского сада, которой воспитатель не оказала никакой помощи.

В следственном управлении СК РФ по Тверской области рассказал, что речь идет о случае в детском саду Твери, имевшем место в марте. Шестилетняя девочка получила травму, когда заправляла свою кровать, расположенную на верхнем ярусе: ее нога соскользнула с выдвижной тумбы, ребенок упал на пол и сломал руку.

- Девочка пожаловалась воспитателю на боль, однако женщина не оказала ребенку первую помощь, не вызвала врачей, не позвонила родителям, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что девочка терпела боль больше двух часов, пока за ней вечером не пришла мама и не отвела ребенка к врачу.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего следователь Заволжского межрайонного следственного отдела Твери организовал проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в региональном СК.