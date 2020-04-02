Жители Липецка в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах

Полиция заинтересовалась фото и видео прогулок с колясками на крышах многоэтажек: в комментариях указывается, что все это происходит в Липецке, где на прошлой неделе ввели режим всеобщей самоизоляции, запретив жителям региона выходить из дома без крайней необходимости.

В УМВД по Липецкой области отметили, что факт распространения свидетельств уже стал для правоохранителей поводом изучить эти материалы. Пока полицейские устанавливают, точно ли в Липецке сняты эти кадры. Городской пейзаж достаточно стандартный: многоэтажки, шиномонтажная мастерская и характерные для многих городов постройки вокруг.

Напомним, что, по распоряжению главы региона, выйти из дома в период самоизоляции липчане могут только для покупки продуктов и лекарств, выгула питомцев и поездки на работу, если предприятие не прекратило свою деятельность.