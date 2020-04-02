Новости

На свалке под Костромой нашли убитого младенца 17:10
Жители Липецка в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах 17:07
Онлайн-экскурсии "Из метро" посмотрели 40 тысяч человек 17:06
В МИД РФ ответили на обвинения ЕС в "дезинформации" о коронавирусе 17:06
Haval уберет из России свой самый популярный кроссовер 17:01
В Мосгордуме назвали "спящим" штраф для автомобилистов во время изоляции 16:59
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке 16:53
Могли заразиться от врача. В ивановской больнице выявили 9 случаев COVID-19 16:49
Православная община Таиланда предлагает кров застрявшим в стране туристам 16:48
Разработан новый способ измерения уровня сахара у диабетиков 16:29
Видео: как Москва привыкает к режиму самоизоляции 16:28
У одного из спортсменов на базе "Новогорск" выявлен коронавирус 16:27
В Беларуси открылась весенняя сессия парламента 16:26
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице 16:25
В Совфеде сообщили о подготовке закона об упрощенном банкротстве физлиц 16:23
Редкие артефакты Римской империи обнаружены в Англии 16:23
На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей 16:15
Главврач больницы в Коммунарке пригласил врачей и лаборантов на работу 16:14
В КЧР во время самоизоляции нуждающимся выдадут гуманитарную помощь 16:13
МИД призвал США проявить гуманизм к российским заключенным на фоне пандемии 16:11
В Крыму март не оправдал надежды на приток воды 16:09
Семиместный Hyundai Creta будет маленьким Palisade 16:06
УФАС Петербурга ежедневно контролирует цены на маски и продукты 16:03
Крупнейший продовольственный рынок во Франции превратят в морг 15:59
На Кубани осудили афериста, который 10 лет скрывался в ОАЭ 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Липецка в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Полиция заинтересовалась фото и видео прогулок с колясками на крышах многоэтажек: в комментариях указывается, что все это происходит в Липецке, где на прошлой неделе ввели режим всеобщей самоизоляции, запретив жителям региона выходить из дома без крайней необходимости.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Роспотребнадзор рекомендует москвичам не водить детей на улицу

В УМВД по Липецкой области отметили, что факт распространения свидетельств уже стал для правоохранителей поводом изучить эти материалы. Пока полицейские устанавливают, точно ли в Липецке сняты эти кадры. Городской пейзаж достаточно стандартный: многоэтажки, шиномонтажная мастерская и характерные для многих городов постройки вокруг.

Напомним, что, по распоряжению главы региона, выйти из дома в период самоизоляции липчане могут только для покупки продуктов и лекарств, выгула питомцев и поездки на работу, если предприятие не прекратило свою деятельность.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков оценил прогнозы по ситуации с коронавирусом в России
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана