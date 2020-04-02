С момента внесения изменений в федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" прошло два месяца. Согласно новым требованиям в России должен появиться единый перечень граждан, относящихся к КМНС. Это не только поможет соблюдать права этих людей, но и позволит бороться с браконьерством. Однако пока все остается в теории.

На формирование списка отводится два года. Все это время представителям малочисленных народов предстоит искать доказательства, что они действительно могут пользоваться особыми правами. А "контролерам" придется пока верить на слово тем, кто утверждает, что является "коренным".

- Мы как органы государственной власти будем сверяться с перечнем, только когда пройдет переходный период. А до этого никак не изменить сложившуюся ситуацию, когда любой человек может написать заявление, что является, например, нанайцем, и мы будем вынуждены выдать ему разрешение на лов рыбы, как представителю КМНС, - рассказал руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Денис Крылов. - В прошлом мы пытались самостоятельно проверять данные по заявкам, начали делать запросы в ЗАГСы, в военкоматы. Но к нам пришла прокуратура и сказала, что для этого не предусмотрено регламентов. Мы отказались от такой практики.

Между тем лазейкой постоянно пользуются. Ежегодно растет число заявок на предоставление разрешений и объемы рыбы, указанные в них. Только в Хабаровском крае в 2019 году такие запросы подали почти 26 тысяч человек, а в 2020-м уже больше 31 тысячи. И, как считает Денис Крылов, дело явно не в резком увеличении рождаемости.

- До 2012 года поступали заявки в основном на лосося, корюшку, навагу и камбалу, сейчас массово собираются добывать краба, креветку, гребешка, минтая. Причем даже на тех территориях, которые не омываются морем, - говорит глава регионального управления Росрыболовства. - А в качестве орудий лова указывают то, что явно не соответствует характеру традиционного рыболовства. Например, глубинные тралы и ловушки, разработанные исключительно для промышленного лова.

И такая ситуация в большинстве дальневосточных регионов. Изменить ее удастся только тогда, когда заработает четкий регламент регулирования. Но с его внедрением могут возникнуть проблемы. Как какой-нибудь потомственный чукча должен будет доказать, что он никого не обманывает относительно своей национальности? В теории все расписывают красиво.

Только в Хабаровском крае в 2019 году заявки на предоставление разрешений на ловлю рыбы подали почти 26 тысяч представителей КМНС, а в 2020-м уже больше 31 тысячи

- Закон содержит широкий перечень документов, содержащих сведения о национальности. Гражданин сможет представить не только свои бумаги, но и архивные данные или документы родственников, подтвердив при этом родство, - объясняют в агентстве по внутренней политике Камчатского края. - Важно, что закон допускает преемственность сведений. Например, если член семьи подал о себе данные как представитель коренного малочисленного народа, то его потомкам не надо будет предоставлять документы о национальной принадлежности для получения льгот и преференций. Нужно будет лишь подтвердить родство.

Если есть подобный документ, все хорошо. А если никаких документальных подтверждений, как назло, не сохранилось? Тогда как доказать свои права? Те, кому это удастся, войдут в реестр и получат официальное свидетельство своего статуса. Кто не сможет подтвердить национальность, особые права потеряет совсем.

Но в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на ситуацию смотрят в позитивном ключе. Ее президент Григорий Ледков уверен, что проблем с формированием реестра не возникнет.

- Мы планируем, что в половине субъектов, где живут коренные малочисленные народы и уже существуют перечни на местном уровне, вопросов не будет, - отмечает он. - При этом есть ряд субъектов, где этнический состав более сложный. Там бытование традиционной хозяйственной деятельности в большей степени утрачено, и проблемы возникнут. Мы к этому готовы, будем консультироваться. В любом случае это гибкий закон, гибкие правила.

Но если формирование нового реестра и пройдет вдруг легко, без спорных моментов все равно не обойдется. Ведь они существуют и сейчас, даже когда выданным разрешением точно пользуется тот, кто имеет особые права. Просто границы этих прав оказываются размытыми.

Прошлой осенью в Жиганском улусе Якутии полицейские во время рейда нашли в одной из рыбацких лодок 58 омулей и сети, длина которых оказалась в два раза больше положенной по нормативам, а ячейки напротив - слишком мелкими. Полицейские изъяли рыбу и орудия лова. В любом другом случае выписали бы еще и штраф, но рыбаки оказались из числа КМНС, а потому дополнительного наказания избежали. Впрочем, с точки зрения хозяев лодки, отнимать сети и улов было несправедливо. Омуль нужен им для пропитания, а его ход длится недолго. Но, по мнению правоохранителей, все по правилам: ограничения по длине сетей одинаковы для всех. Такие ситуации нередки в период путины. И спорам, похоже, не будет конца.