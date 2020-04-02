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02.04.2020 05:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вместе легче

Региональные власти поддержат бизнес в сложный период
Текст: Анна Бондаренко, Владимир Таюрский (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 71(8125)
Глобальные ограничения, закрытие границ, падение цены на нефть не могли не сказаться на дальневосточном бизнесе. "РГ" выяснила, насколько пострадали предприятия и как власти собираются им помочь.
Бизнес ищет пути выхода из ситуации и самостоятельно: многие кафе переходят на режим доставки блюд на дом. Фото: Евгений Епанчинцев Бизнес ищет пути выхода из ситуации и самостоятельно: многие кафе переходят на режим доставки блюд на дом. Фото: Евгений Епанчинцев
Бизнес ищет пути выхода из ситуации и самостоятельно: многие кафе переходят на режим доставки блюд на дом. Фото: Евгений Епанчинцев

Не время для путешествий

Сценарий развития шоковой ситуации, в которой оказалось сегодня малое предпринимательство, во всех субъектах ДФО один и тот же. Поэтому рассмотреть его можно на одном из самых "драйвовых" регионов - Приморском крае. Здешнему бизнесу есть что терять. В последние несколько лет очень приличными темпами развивался туризм, выросший в приоритетную отрасль. Турфирмы расширялись, предприниматели, ориентируясь на стабильно увеличивающийся турпоток, открывали в городе новые гостиницы и рестораны. Все кончилось почти в одночасье.

Фото: iStock
Чтобы поддержать бизнес, на Ямале максимально снизили ставки аренды и налоги

Как отмечает зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков, особенно сильно пострадали от нынешней ситуации работающие на международном направлении транспортные компании, гостиницы и хостелы, турфирмы, организации в сфере культуры, спорта и проведения массовых мероприятий.

- В гостиницах загрузка упала до пяти процентов, а у туроператоров и агентов выручка снизилась до нуля, - приводит он данные, отмечая, что в отрасли заняты более 18 тысяч человек.

- Сейчас в нашем бизнесе очень сложная ситуация: мало того, что нет продаж, идут возвраты ранее оплаченных туров. При этом нужно возвращать не только стоимость услуг, но и агентскую комиссию, которая давно потрачена на платежи по заработной плате, аренде, налогам. Так что правильно говорить не о падении доходности, а об убытках. Многие туркомпании Владивостока к марту подошли с "минусом" в 1,5-2 миллиона рублей. Сколько выдержат в таком режиме учредители? Месяц-два. Если ситуация не стабилизируется, нас ждет череда банкротств, - рассказывает исполнительный директор ассоциации "Приморский региональный союз туриндустрии" Ольга Гуревич.

За помощью к региональным властям коллективно обратились рестораторы. Заведения города ощутили последствия пандемии еще в феврале, когда иссяк поток корейских туристов, а с момента прекращения въезда иностранцев в Россию 18 марта заведения потеряли от 25 до 70 процентов гостевого трафика. Сейчас рестораны и вовсе закрыты.

Еще в конце января заявляли о своих проблемах компании, занимающиеся международными автобусными перевозками. Около двух тысяч работников отправили в отпуск без содержания, простаивает 400 автобусов. Председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло обращает внимание на то, что предприятия брали технику в кредит и лизинг, но сейчас на выплаты нет средств.

Держите пакет

Помощь "сверху" необходима, и она будет. Пакет мер поддержки предпринимателям власти Приморья разрабатывали совместно с руководителями компаний и аппаратом бизнес-омбудсмена. Для предприятий туротрасли и сферы услуг, применяющих упрощенную систему налого­обложения, ставка по объекту "доходы" сократится с шести до одного процента, а по системе "доходы минус расходы" - с 15 до пяти процентов. Гостиницы и хостелы освободили от уплаты налога на имущество в 2020 году, в три раза снизили транспортный налог для компаний-перевозчиков. Определенные льготы разработали и для транспортных фирм, задействованных в обслуживании туристов.

По подсчетам министерства экономического развития, эти меры позволят снизить налоговые отчисления для более чем трех тысяч хозяйствующих субъектов, что позволит сохранить до 7,5 тысячи рабочих мест.

- Ситуация сложнейшая, - комментирует президент НП "Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров" Роман Иванищев. - Реально спасти может только возобновление турпотока. Все остальное поможет и поддержит лишь на время. В этом и смысл - продержаться. Иначе приоритетная индустрия погибнет.

В Приморье для предприятий туротрасли и сферы услуг, применяющих упрощенную систему налогообложения, ставка по объекту "доходы" сократится с шести до одного процента

Помогать малому и среднему бизнесу будут, разумеется, и в других регионах. Власти Якутии предусмотрели 19 способов поддержки, оформленных указом главы региона Айсена Николаева. Утвержденный комплекс мер обойдется в 500 - 600 миллионов рублей.

Оценивая значимость намеченного, вице-премьер Якутии Владимир Солодов на первое место поставил докапитализацию регионального Фонда развития предпринимательства на 200 миллионов рублей. За счет этих средств будут покрывать бизнесменам кассовый разрыв на выплату заработной платы, налогов и аренды. Для самых пострадавших сфер на весь 2020 год будет снижена ставка налога по УСН. Кроме того, владельцев гостиниц и ресторанов освободят от имущественного налога, а тех, кто занимается пассажирскими перевозками на автобусах, - от транспортного.

Бизнесменам, арендующим имущество у муниципалитетов и государства (в том числе у гос­предприятий), предоставят каникулы на оплату аренды.

- Сама арендная плата на период введенных ограничений будет снижена до фактически понесенных коммунальных затрат, - отметил Солодов.

На инвестиционном совете при губернаторе Сахалинской области тоже решили рассмотреть возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики и по налогу на имущество от кадастровой стоимости. Вероятно, предоставят и отсрочку по уплате региональных налогов. Все эти предложения в апреле будут направлены в Сахалинскую областную думу.

Кредиты и проценты

С 1 апреля Фонд развития предпринимательства Сахалинской области снижает ставки по займам с пяти-шести процентов годовых до двух-трех. Самая низкая ставка - для тех, кто задействован в приоритетных отраслях экономики: в сельском хозяйстве, туризме, здравоохранении, сфере гостеприимства, общественного питания, строительстве и других. Средства предоставляются на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, создание и развитие собственного дела. Все эти меры поддержки охватят свыше трех тысяч предприятий.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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А в Амурской области докапитализируют региональную микрофинансовую организацию. По предварительным данным, из федерального бюджета на эти цели выделят 63 миллиона рублей, что позволит предложить амурскому малому и среднему бизнесу специальные кредиты со сниженной ставкой - до 1,5 процента вместо сегодняшних, доходящих до 11.

Также в правительстве региона формируют перечень организаций, которые имеют особое значение и влияют на занятость. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, пока о реальных суммах речь не идет, так как четкого понимания потребностей нет.

- Сложившаяся ситуация, безусловно ударит по экономике, и мы должны сделать все, чтобы максимально поддержать бизнес. Наша задача внимательно проанализировать ситуацию, сделать расчет и выйти на заседание Законодательного собрания с конкретными цифрами и предложениями, - заявил он.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область ДФО Якутия

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