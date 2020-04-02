В Благовещенске записали песню о карантине на мобильные телефоны

Талантливые и неравнодушные ребята из Благовещенска придумали, создали и за два дня воплотили в жизнь идею социального клипа с призывом ко всем людям - оставаться дома во время коронавирусной пандемии.

"У нас есть давняя группа в социальных сетях, которая называется "Народный отдел культуры". Вот там и возникла идея сделать кавер-версию к популярной песни с призывом остаться дома ради наших детей, ради скорейшего разрешения этой проблемы",- рассказала корреспонденту "РГ" ведущая новостей местного телевидения Валентина Абрамова.

Слова к новой песне написали Юлия Кузнецова и Дмитрий Логачев. "Сводку" слов и мелодии сделала Светлана Муравьева, которая сейчас живет на китайском острове Хайнань.

Все видео 15 человек записали в своих квартирах на мобильные телефоны.