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02.04.2020 09:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Благовещенске записали песню о карантине на мобильные телефоны

Текст: Александр Ярошенко

Талантливые и неравнодушные ребята из Благовещенска придумали, создали и за два дня воплотили в жизнь идею социального клипа с призывом ко всем людям - оставаться дома во время коронавирусной пандемии.

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"У нас есть давняя группа в социальных сетях, которая называется "Народный отдел культуры". Вот там и возникла идея сделать кавер-версию к популярной песни с призывом остаться дома ради наших детей, ради скорейшего разрешения этой проблемы",- рассказала корреспонденту "РГ" ведущая новостей местного телевидения Валентина Абрамова.

Слова к новой песне написали Юлия Кузнецова и Дмитрий Логачев. "Сводку" слов и мелодии сделала Светлана Муравьева, которая сейчас живет на китайском острове Хайнань.

Все видео 15 человек записали в своих квартирах на мобильные телефоны.

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