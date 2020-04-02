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02.04.2020 05:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Бурятии зенитчики отразили авианалет "противника"

Текст: Юлия Гарднер

Расчеты зенитных самоходных установок "Стрела-10" соединения морской пехоты Тихоокеанского флотв провели боевые стрельбы на полигоне Телемба в Бурятии.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- "Стрела-10" выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих скоростных воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих и десять единиц боевой техники. В ближайшее время зенитчики ТОФ вернуться в пункт постоянной дислокации на Камчатку.

Ранее боевую стрельбу с применением самоходных комплексов "Оса" на полигоне Телемба провели подразделения ПВО соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Камчатский край

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