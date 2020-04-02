По прогнозам ученых Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), минтаевая путина-2020 может стать одной из лучших за последние десять лет - с точки зрения размерного состава уловов и промысловой обстановки. Однако свои коррективы в эти планы способна внести пандемия коронавирусной инфекции, уже повлиявшая на ситуацию в разных сферах экономики.

С точки зрения промысловой обстановки, нынешняя путина - одна из лучших за последние десять лет. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Как подчеркивает заместитель руководителя ТИНРО Игорь Мельников, ресурсная база дальневосточных морей складывается из нескольких объектов: минтая, тихоокеанских лососей, сельди, скумбрии и сардины иваси. Вместе они дают до 90 процентов уловов, причем значительную часть - именно минтай. Его ученые рекомендуют ежегодно вылавливать до двух миллионов тонн.

- К сегодняшнему дню только в Охотском море добыто 700 тысяч тонн минтая, на 12 процентов больше, чем на такую же дату в 2019-м, - говорит президент Ассоциации добытчиков этой рыбы Алексей Буглак.

До 10 апреля путина продолжится, и у рыбаков есть все шансы увеличить уловы. ОДУ минтая в Охотском море - около 1200 миллиона тонн, ежегодно рыбаки вылавливают 85 процентов этого объема. При этом глава бизнес-объединения обращает внимание на неблагоприятные моменты.

- В начале года мы столкнулись с тем, что в Китае, куда идет большая часть уловов, из-за эпидемии коронавируса на две-три недели было отложено начало рабочего сезона. Затем положение более или менее стабилизировалось, фабрики заработали. Но сейчас я прогнозирую вторую волну ухудшения. В Китае идет основная переработка, затем продукция реэкспортируется в Европу и США, на рынках которых царит неопределенность из-за коронавируса, - объясняет Буглак.

Эксперт считает: рыбакам не стоит бояться, что их продукцию перестанут закупать, правда, спада потребления он не исключает.

Не поддается пессимистическим настроениям и президент другого объединения - Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

- Продукция ввозится, путина продолжается. Это как с крабовым промыслом: потребление в Китае упало, но есть и другие рынки, - объясняет он, не скрывая, впрочем, что дополнительные сложности у рыбаков все-таки возникли.

Коронавирус буквально "ткнул носом" российских портовиков в недостаток холодильной инфраструктуры

Одним из них стало требование Роспотребнадзора, чтобы экипажи транспортных и рефрижераторных судов, побывавшие в иностранных портах, по возвращению проходили двухнедельный карантин. Это существенно замедляет работу. Рыбаки предложили менять экипажи: прибывшие из-за границы сходят на берег и отправляются в карантин, а на их место заступают другие. Росрыболовство с таким решением согласилось.

- Надеемся, оно устроит и пограничную службу, - отмечает Георгий Мартынов, добавляя, что это, конечно, ведет к дополнительным расходам, но компании готовы к ним.

Кроме того, коронавирус буквально "ткнул носом" в недостаток холодильной инфраструктуры.

- Когда мы столкнулись с проведением карантинных мероприятий в отношении транспортных, промысловых, рефрижераторных судов, то увидели, что в период пиковых нагрузок, а промысел минтая в Охотском море - пиковая нагрузка, во Владивостоке негде выгрузить продукцию. В порту три склада емкостью 60 тысяч тонн - и все они загружены. В неделю мы ловим восемь тысяч тонн рыбы, и, когда сталкиваемся с нарушением отлаженной логистики, возникают проблемы, - поясняет Алексей Буглак.

Правда, по его словам, подобные форс-мажорные ситуации возникают нечасто, период пиковой нагрузки составляет два-три месяца в году, все остальное время потребности в дополнительных мощностях нет, значит, нет и экономической целесообразности сильно их увеличивать.

Георгий Мартынов делает другой вывод: требуется развивать собственный "берег".

- Нам нужно создавать собственную инфраструктуру, которая позволяла бы иметь хороший тыл на российском берегу, - подчеркивает он.

Кстати, у приморских предприятий есть предложение, где взять деньги на развитие береговой инфраструктуры. Сейчас портовики платят за аренду причалов ФГУП "Нацрыбресурс".

- Может быть, сделать арендную плату символической, а высвободившиеся немалые деньги вкладывать в развитие инфраструктуры - обновление кранов, погрузочно-разгрузочных механизмов, строительство холодильников, где можно было быпроводить те же аукционы? Это должна быть комплексная программа совместно с Росрыболовством, - резюмирует Мартынов.