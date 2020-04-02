В Хабаровске у прибывающих пассажиров измерят температуру на вокзале

В Хабаровске на железнодорожном вокзале у прибывающих пассажиров будут измерять температуру тела, сообщает "Интерфакс". Ранее контроль осуществлялся только у отъезжающих граждан.

Медработники и специалисты Роспотребнадзора проведут процедуру с помощью тепловизора и бесконтактных термометров. Особое внимание уделят людям из поездов дальнего следования, прибывающих из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой.

Как отмечается в сообщении, на вокзалах ДФО каждые четыре часа обрабатываются входные ручки, стойки касс, бюро информации. Для минимального контакта между людьми в залах ожидания раздвинуты кресла, закрыты комнаты отдыха, кафе и торговые точки.