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02.04.2020 03:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии коллектив коррекционной школы начал шить маски

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии работники коррекционной школы-интерната для неслышащих начали шить защитные многоразовые маски.

За один день они сшили 711 масок, которые были переданы для нужд обсерваторов, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

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- Всем терпения и стойкости в это нелегкое время, будьте внимательнее к своему здоровью и к безопасности окружающих, - пожелала якутянам директор школы Оксана Винокурова.

Во многих городах и селах республики за пошив многоразовых масок взялись волонтеры, общественники, работники ателье, центров дополнительного образования и просто неравнодушные люди, отмечается в сообщении.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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