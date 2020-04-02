В Якутии коллектив коррекционной школы начал шить маски

В Якутии работники коррекционной школы-интерната для неслышащих начали шить защитные многоразовые маски.

За один день они сшили 711 масок, которые были переданы для нужд обсерваторов, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

- Всем терпения и стойкости в это нелегкое время, будьте внимательнее к своему здоровью и к безопасности окружающих, - пожелала якутянам директор школы Оксана Винокурова.

Во многих городах и селах республики за пошив многоразовых масок взялись волонтеры, общественники, работники ателье, центров дополнительного образования и просто неравнодушные люди, отмечается в сообщении.