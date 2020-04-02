В Приамурье библиотекари организовали "Сказки по телефону"

В Амурской области библиотекари Тындинской городской библиотеки проводят добрую акцию "Сказки по телефону".

"В связи с угрозой распространения коронавируса малыши сидят по домам, не работают детские сады, мамам порой нелегко с ними справляться. Вот мы и решили ребятам досуг разнообразить и родителям помочь"- рассказала корреспонденту "РГ" директор учреждения Татьяна Ковалева.

Информацию о нововведении разместили на сайте "книжного царства". Теперь дети звонят и заказывают любимые сказки.

"Пользуется спросом произведения Сергея Михалкова, Николая Носова, современные книги. Наши сотрудники читают по 15 минут и продолжают общение на следующий день. Маленькие клиенты с нетерпением ждут продолжения",- отмечает Татьяна Васильевна.

Для ребенка важно общение, когда ему добрым голосом читают ему сказку по телефону - это намного приятней и интересней, чем слушать волшебную историю, скаченную из интернета.

"Спасибо вам большое. Я за эти пятнадцать минут хоть спокойно посуду вымыла",- сказал им мама одного из малышей.

Дети уже просят истории, рассказывающие об окружающем мире. Библиотекари Тынды разместили на своем сайте ссылки на виртуальные экскурсии по Эрмитажу, Лувру, Оружейной Палате и другим мировым сокровищницам.

Сказки по телефону маленьким бамовцам буду читать до конца внеплановых каникул.