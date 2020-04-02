В Приамурье ввели режим самоизоляции для приезжих из других регионов

В Амурской области постановлением губернатора 14-дневный режим самоизоляции введен для всех прибывающих из других регионов России, сообщается на сайте правительства региона.

Теперь все приезжающие на территорию Приамурья сразу по прибытию должны сообщить об этом, позвонив по телефону "горячей линии" -112.

Специалисты возьмут у человека контактный телефон и адрес проживания. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья людям необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения больницы.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией будут периодически проверять, как граждане соблюдают новые правила.