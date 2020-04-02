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02.04.2020 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Солнечном районе Хабаровского края введен противопожарный режим

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)

В Солнечном районе Хабаровского края введен особый противопожарный режим из-за лесного пожара площадью шесть тысяч гектаров.

В Хабаровском крае площадь лесных пожаров выросла до 1500 гектаров

Как сообщает пресс-служба правительства региона, возгорание возникло в шести километрах от поселка Эворон в местном лесничестве. Основная версия случившегося - поджог. Пожар уже локализован.

Возгорания также зафиксированы вблизи поселков Амгунь в Солнечном районе, Болонь и Санболи в Амурском районе, Кукан в Хабаровском районе. Угрозы для населенных пунктов пока нет. Таким образом, на территории края действует пять пожаров.

С начала пожароопасного сезона в этом году уже зафиксировано 30 природных пожаров общей площадью более 19 тысяч гектаров.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Лесные пожары

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