В Солнечном районе Хабаровского края введен противопожарный режим

В Солнечном районе Хабаровского края введен особый противопожарный режим из-за лесного пожара площадью шесть тысяч гектаров.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, возгорание возникло в шести километрах от поселка Эворон в местном лесничестве. Основная версия случившегося - поджог. Пожар уже локализован.

Возгорания также зафиксированы вблизи поселков Амгунь в Солнечном районе, Болонь и Санболи в Амурском районе, Кукан в Хабаровском районе. Угрозы для населенных пунктов пока нет. Таким образом, на территории края действует пять пожаров.

С начала пожароопасного сезона в этом году уже зафиксировано 30 природных пожаров общей площадью более 19 тысяч гектаров.