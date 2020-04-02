Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда

В ночь на четверг в аэропорту Владивостока приземлился рейс с россиянами, прилетевшими из Бангкока. На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморья.

Полиция оперативно нашла четверых "беглецов" и отвезла в обсерватор - со вчерашнего дня это обязательное условие для всех, прибывающих из-за границы. Эта семья находилась в отдельной квартире, и не контактировала ни с кем, кроме одной родственницы. Женщину тоже отправили на карантин, решается вопрос о ее перемещении в обсерватор.

"Поиски остальных восьми туристов продолжаются. Всего в данный момент в обсерваторах по краю находятся 176 человек, включая прибывших из Таиланда", - информирует региональное правительство.

Вчера на селекторном совещании под председательством вице-премьера правительства РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева было озвучено, что все прибывшие самолетами в Приморье граждане должны отправляться на 14-дневный карантин в обсерватор.