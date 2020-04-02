Во всех регионах Дальнего Востока ввели режим самоизоляции

Во всех регионах Дальнего Востока введен режим самоизоляции граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Последним субъектом, где приняты карантинные меры, стала Чукотская автономная область. До 14 апреля покидать свое жилище разрешается только лишь для обращения за экстренной помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса мусора. Также, все прибывающие на Чукотку из других регионов должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

Ранее режимы самоизоляции для всех ввели в Магаданской и Сахалинской областях, Приморском и Камчатском краях и Республике Бурятия. В Амурской области находиться дома должны люди старше 65 лет и вернувшиеся из других регионов. В Хабаровском и Забайкальском краях запрещается выходить из квартиры лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 и 60 лет соответственно.

В Якутии режим полной самоизоляции для всех введен в четырех муниципалитетах, а в Еврейской автономной области на территории Октябрьского района, где COVID-19 диагностировали у трех человек из одной семьи.

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