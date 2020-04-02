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02.04.2020 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во всех регионах Дальнего Востока ввели режим самоизоляции

Текст: Артем Красиков

Во всех регионах Дальнего Востока введен режим самоизоляции граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Последним субъектом, где приняты карантинные меры, стала Чукотская автономная область. До 14 апреля покидать свое жилище разрешается только лишь для обращения за экстренной помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса мусора. Также, все прибывающие на Чукотку из других регионов должны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

В Хабаровском крае подготовили 658 коек на случай вспышки COVID-19

Ранее режимы самоизоляции для всех ввели в Магаданской и Сахалинской областях, Приморском и Камчатском краях и Республике Бурятия. В Амурской области находиться дома должны люди старше 65 лет и вернувшиеся из других регионов. В Хабаровском и Забайкальском краях запрещается выходить из квартиры лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 и 60 лет соответственно.

В Якутии режим полной самоизоляции для всех введен в четырех муниципалитетах, а в Еврейской автономной области на территории Октябрьского района, где COVID-19 диагностировали у трех человек из одной семьи.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО COVID-19. Мы справимся!

Эта статья является комментарием к:

Распоряжение губернатора Амурской области от 1 апреля 2020 года № 44-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"
Постановление губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 года № 75 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"
Указ губернатора Сахалинской области от 31 марта 2020 года № 19 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области"
Постановление правительства Магаданской области от 31 марта 2020 года № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Постановление губернатора Приморского края от 31 марта 2020 года № 31-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"
Указ главы Республики Бурятия от 31 марта 2020 года № 53 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)"
Постановление правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 года № 129-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"
Распоряжение губернатора Камчатского края от 1 апреля 2020 года № 347-Р
Постановление губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2020 года № 1082 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции"

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