Жительницу Сахалина оштрафовали за фейк о коронавирусе

Невельский районный суд оштрафовал жительницу села Горнозаводск на 30 тысяч рублей за распространение ложных сведений о больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области.

31 марта в одном из мессенджеров стала распространяться аудиозапись, в которой взволнованный женский голос рассказывал о госпитализации в городе Невельске двоих граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Утверждалось, что об этом ее знакомому рассказал некто из администрации города.

Полиция подчеркивает, что информация не соответствует действительности: в Невельском районе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Правоохранители за сутки нашли женщину, записавшую фейковое сообщение, ей оказалась жительница Горнозаводска 1991 года рождения. Она раскаялась и рассказала, что достоверной информацией не располагала и отталкивалась только от слухов.

В отношении нее был составили административный протокол за нарушение, предусмотренное частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ, - распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.