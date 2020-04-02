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02.04.2020 15:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для малого и среднего бизнеса введут беспрецедентные меры поддержки

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В правительстве Самарской области состоялось первое заседание областного штаба по повышению устойчивости экономики. Правительство РФ и региональные власти разрабатывают беспрецедентные меры поддержки для бизнеса.
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о системных мерах поддержки предпринимателей со стороны федерального центра и регионального правительства. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о системных мерах поддержки предпринимателей со стороны федерального центра и регионального правительства. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о системных мерах поддержки предпринимателей со стороны федерального центра и регионального правительства. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о системных мерах поддержки предпринимателей со стороны федерального центра и регионального правительства. По его словам, в регионе проводится последовательная работа по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики области и минимизации негативного влияния распространения нового коронавируса в регионе.

Фото: iStock
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Также министр напомнил, что стратегия антикризисных мероприятий федерального правительства направлена на поддержку семи наиболее уязвимых отраслей малого и среднего бизнеса, а также на поддержку работодателей, которые, невзирая на сложные условия, сохранят трудовые коллективы своих предприятий.

Отметим, утвержден федеральный перечень системообразующих предприятий, в который включено более 600 компаний реального сектора экономики. В этот перечень включены десять предприятий региона: "АвтоВАЗ", "Электрощит-Самара", Новокуйбышевская нефтехимическая компания,РКЦ-Прогресс, "Тяжмаш", "Нова", компания "Биотон", Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, "Куйбышевазот", "Тольяттиазот", а также более полусотни организаций различных сфер деятельности, структурные подразделения которых находятся на территории Самарской области. На федеральном уровне будет проведен мониторинг финансово-экономического состояния этих организаций, на основании котороого будут приниматься решения о предоставлении им субсидий из федерального бюджета, налоговых льгот, предоставление государственных гарантий и мер, предусмотренных законодательством.

Фото: iStock
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Говоря о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, Дмитрий Богданов сообщил, что на едином региональном бизнес-портале www.mybiz63.ru создан раздел по антикризисным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он содержит все принимаемые документы на федеральном и региональном уровнях, разъяснение порядка действия предпринимателей в сложившейся ситуации (по уплате налогов, по трудовым отношениям и т.д.), а также ответы на часто задаваемые вопросы. Для обращений предпринимателей работает телефон горячей линии: 8(800)300-63-63.

- В ближайшее время мы ждем подписания постановления федерального правительства с полным описанием мер поддержки для предпринимателей. Ряд важных и необходимых решений на региональном уровне мы уже приняли. Уже сейчас можем сказать с уверенностью, что меры поддержки будут расширяться, - отметил министр.

Кстати

По информации управляющего самарским филиалом Поволжского банка ПАО "Сбербанк" Константина Долонина, ряд компаний после объявленной в регионе ситуации форс-мажора уже подали в финансовое учреждение заявки о реструктуризации кредитов. Это 45 предприятий малого бизнеса (на сумму более 40 миллионов рублей) и четыре субъекта среднего бизнеса (на сумму более 4 миллиардов рублей). Заявки будут рассмотрены в ближайшее время.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- В Самарской области создан региональный штаб по повышению устойчивости экономики. Формат регулярных совещаний, в том числе с органами исполнительной власти, ответственными структурными подразделениями регионального правительства, органов местного самоуправления, институтов развития бизнеса, экспертов и представителей коммерческих банков позволяет оперативно принимать решения по дополнительным мерам поддержки бизнеса, как нуждающихся в помощи в условиях вынужденных ограничений, так и в условиях открывающихся новых возможностей. Мы будем систематизировать эти данные и оцифровывать объемы необходимой поддержки.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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