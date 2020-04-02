Самоизоляция пройдет легче в Лувре, Прадо и Третьяковке

Карантин нашей семьи по коронавирусу близится к финалу - есть ощущение, сходное с концом длинного рабочего дня. Вот-вот и закончится, можно будет расслабиться. Но по факту расслабляться рано: общие меры по самоизоляции только начались.

12-й день самоизоляции.

Впереди выходные, которые нужно будет провести дома. Надо сделать это с пользой для души: например, сходить в музей. Виртуальных возможностей сейчас масса.

Начать я решила с Лувра, тем более что в Париже побывать пока не пришлось. Знаменитый музей предлагает четыре виртуальных тура. Полноценной 3D-экскурсией можно назвать первую в списке.

Это экспозиция малой галереи, наиболее актуальная: продлится она в реальном времени до 29 июня 2020 года. Посвящена выставка гениям эпохи Ренессанса. Общий замысел ее - проследить, как менялся статус художника со сменой эпох, выстроить переход от анонимного мастера Средневековья до узнаваемого и прославленного автора эпохи Возрождения. Из минусов можно отметить, что вся сопроводительная информация на французском языке, нет даже английского варианта. Кликнуть и рассмотреть поближе можно не все представленные произведения, а только те, что авторы тура посчитали наиболее заслужившими внимания.

Три других виртуальных тура по Лувру требуют установки flash-плеера, если его еще нет в вашем браузере. У меня все три, к сожалению, постоянно зависали, полноценно "погулять" не удалось.

Зато через главную страницу сайта можно детально рассмотреть портрет маркизы де Помпадур работы Франсуа Буше или скачать приложение, которое позволит в виртуальной реальности погрузиться в изучение Моны Лизы. В реальности изучить шедевр Леонардо да Винчи вряд ли удастся: небольшой по размеру портрет скрыт под стеклом и постоянно окружен посетителями музея.

На сайте музея Прадо в Мадриде мне не удалось найти полноценного виртуального тура. Зато здесь можно детально рассмотреть прославленные шедевры мировой живописи, составить свои собственные экскурсии, которыми можно делиться с друзьями. Без английского или испанского не обойтись: впрочем, в эпоху онлайн-переводчиков это не проблема.

Сейчас мадридский музей ежедневно по утрам устраивает онлайн-туры в прямом эфире Instagram, чтобы точно не пропустить экскурсию - подпишитесь, вам придет уведомление. Эфиры доступны в записи IGTV, комментарии - на испанском.

Наша родная Третьяковская галерея запустила целый онлайн-проект #ТретьяковкаДома. Теперь можно посмотреть полный фотоархив выставок музея: 47 экспозиций доступны на Яндекс.Коллекциях. На YouTube-канале Третьяковки есть и онлайн-экскурсии, и лекции, и документальные фильмы. Я посмотрела самое свежее, посвященное залу Васнецова - рассказ экскурсовода Татьяны Ивановой очень увлекателен и понравится не только взрослым, но и школьникам. Сделаны видео профессионально и очень качественно, смотреть одно удовольствие. К некоторым выставкам есть отдельные образовательные онлайн-проекты, которые также опубликованы на сайте галереи.

Бонусом к трем великим музеям к концу очередного дня нашего карантина я посетила - опять же виртуально - храм Гроба Господня в Иерусалиме. Панорамная визуализация храма сделана очень качественно, есть аудиосопровождение, позволяющее усилить эффект присутствия - где-то хор, где-то классическая музыка. Все пояснения даются на русском языке, экскурсия очень познавательная. Не скучайте в самоизоляции!

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