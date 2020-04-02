В Нижнем Новгороде создали "жидкие перчатки" для защиты от вирусов

Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) разработали гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий. Об этом сообщил "РГ" заместитель директора центра инновационного развития медицинского приборостроения вуза Михаил Горшенин.

По его словам, это гель на основе природного полимера с серебром, который после нанесения небольшого количества на руки высыхает и образует неощутимую пленку, защищающую кожу от бактерий и вирусов.

Изначально этот состав разрабатывался совместно с Нижегородским НИИ травматологии и ортопедии для защиты рук медиков от внутрибольничных инфекций. За основу был взят неоднократно доказанный факт, что серебро активно воздействует на вирусы и бактерии самого широкого спектра, включая грипп, герпес, ВИЧ, и даже бактерии, устойчивые к антибиотикам.

С развитием пандемии коронавируса интерес к исследованию вырос, и работы ускорили.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.